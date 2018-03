Martina Hingis

En la vegliadetgna da 37 onns sa retira ina da las pli grondas sportistas da la Svizra dal tennis.

Martina Hingis ha pudì festivar enorms success en sia carriera da 23 onns. Ella è stada en tut 209 emnas il numer in dal mund e quai sco pli giuvna dunna insumma. Cura ch'ella è ida sin in tron da tennis l'onn 1997 veva ella mo 16 onns e 6 mais. Er en il dubel è ella il numer in dal mund.

Tennis total gia a chasa

Il bab sco er la mamma da Martina Hingis eran omadus giugaders da tennis en l'anteriura Tschecoslovachia. Uschia che la figlia è vegnida confruntada fitg baud cun il tennis. I vegn ditg ch'ella haja gia cumenzà cun mo dus onns. Suenter che ses geniturs èn ids dapart è ella vegnida cun sia mamma Melanie Molitor a star a Trübbach en il chantun Son Gagl. Là ha ella giugà en clubs tennis. Spert èsi stà cler ch'ella è in grond talent. Cun 12 onns ha ella gia gudagnà il turnier da juniors al French Open. Suenter èn ulteriurs success sin nivel internaziunal suandads.

Muments stgirs en sia carriera

Sper gronds success hai er dà muments stgirs en la carriera da Martina Hingis. Ella è sa retratga duas giadas dal tennis. Ina giada gia cun 22 onns pervia da problems cun ils pais. Quatter onns pli tard è ella dentant turnada sco sch'ella fiss mai stada davent. Ina segunda giada è ella sa retratga l'onn 2007 pervia d'ina prova da doping positiva. Ella è dentant puspè turnada en il tennis dubel e gì là grond success e daventada svelt il numer in.