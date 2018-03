La mieur dal computer

Oz avant 35 onns hai dà per l'emprima giada in computer cun ina mieur. L'emprima mieur insumma è dentant pli veglia.

Be: Nagin s'interessava per ella. Quels che lavuravan cun computers eran uschè disads da far cumbinaziuns da tastas e la mieur era anc fitg cara. Ina da las emprimas mieurs custava enfin 400 dollars, l'apparat per colliar ella cun il computer er anc inagiada 300 dollars. Steve Jobs e sia firma Apple han lura dentant midà quai. El ha incumbensà ses lavurants da crear ina mieur ch'ins po vender per be 25 dollars. Ozendi dovr'ins dapli la mieur che la tastatura e lavurar cun computer senza mieur ubain touchpad na pudess ins strusch pli metter avant.