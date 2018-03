Il magazin «Rolling Stone» tranter party e dilemma

Bruce Springsteen, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones e bleras autras iconas da la scena da rock e da pop èn stadas ils eroxs dal magazin da musica «Rolling Stone». Durant ils davos 50 onns è il magazin sa sviluppà ad in magazin da cult.

Ils 7 da november 1967 è cumparida l'emprima ediziun dal magazin da musica «Rolling Stone», sut la direcziun dal fundatur Jann Wenner da New York. Malgrà ch'il magazin giauda status da cult en ils Stadis Unids ed en il rest dal mund, è si'existenza periclitada.

Las midadas dal temp ma era in'inquisiziun giuridica sforzan il fundatur dal magazin da cult, d'al vender e surdar en mauns pli giuvens.