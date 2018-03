«Fire and Fury»

Glindesdi, 8.1.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 8.1.2018, 8:40, RTR



Il venderdis passà è vegni publitgà il cudesch che dat in sguard davos las culissas da la Chas'Alva a Washington. In cudesch che chaschuna gia uss per bleras discussiuns.

Il cudesch empermetta da dar novas infurmaziuns davart Trump e sia lavur en Chas'Alva. Tenor blers experts da la politica americana na porta il cudesch dentant betg tantas novas davart il president dals Stadis Unids.