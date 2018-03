Ex Libris – be pli 14 filialas

La fatschenta da tradiziun svizra sa concentrescha en futur sin il commerzi online.

Ex Libris è in bel num per ina fatschenta che venda cudeschs. La noziun latina munta «ord cudeschs» ed è er l'expressiun per in bul dal possessur dal cudesch.

Il cumenzament

Il 1947 ha in club da cudeschs cumenzà a porscher lectura favuraivla per persunas che na pon betg spender blers raps. Er Gottlieb Duttweiler è sa participà al club ed il 1956 ha il Migros surpiglià dal tuttafatg il club. Ex Libris ha vinavant vendì cudeschs per pretschs favuraivels ed er edì atgnas publicaziuns fin ils onns 1980. Tranter quellas la retscha «ch» per promover il barat tranter ils quatter linguatgs da la Svizra.

Sper ils cudeschs ha Ex Libris purschì musica en ses sortiment e realisà gieus auditivs per uffants, per exempel las istorgias dal Chasperet. Il sortiment dad Ex Libris è daventà adina pli vast cun gieus, software u electronica da divertiment.

Accent sin commerzi online

Pervi da la digitalisaziun creschenta è la svieuta sa reducida ils davos onns en las butias dad Ex Libris, uschia che la fatschenta sa concentrescha en futur sin il commerzi online. Ex Libris serra 75 pertschient da sias filialas e salva be anc 14.