Else Züblin-Spiller – la piuniera da las cantinas en Svizra

Ils 12 da schaner 1918 cumenza l'emprima cantina da lavurants en Svizra a porscher sias tschaveras. Else Züblin-Spiller è l'inzianta.

Else Züblin-Spiller è naschida il 1881 a Winterthur ed ha gia da mattetta vesì la miseria che po tutgar ina famiglia da lavurants. Ses bab è mort da tuberculosa, cura che Else e ses fragliuns eran anc pitschens.

Else Züblin-Spiller daventa schurnalista, scriva per la Neue Zürcher Zeitung ed autras gasettas svizras. Ella sa fa surtut in num cun sias reportaschas social-politicas er ord slums da grondas citads da l'Europa. Là vesa Else bler povradad, dentant era projects d'agid che inspireschan.

Durant l'Emprima Guerra mundiala iniziescha Else Züblin-Spiller las stivas per la schuldada svizra per porscher nutriment sanadaivel, e suenter la guerra s'engascha ella per las cantinas dals lavurants. Ord sia lavur da piuniera sa resulta la SV Group che porscha gastronomia per cantinas, mensas u ospitals. La SV Group ha oz 8'500 collavuraturas e collavuraturs en Svizra, Austria e Germania.

Else Züblin-Spiller che s'engascha er per ils dretgs da las dunnas obtegn il 1941 il docter honoris causa da l'universitad da Turitg. A Turitg e Winterthur regordan duas vias a la piuniera Else Züblin-Spiller ch'è morta il 1948.