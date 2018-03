Adriano Celentano

Sonda, 6.1.2018, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 6.1.2018, 8:40, RTR



Il chantadur talian festivescha oz ses 80avel anniversari. Cun ses hit «Azzuro» è el vegnì enconuschent sin l'entir mund.

Adriano Celentano è chantadur, cumponist, actur, producent da film e da musica ed er anc moderatur. In multitalent che vala en l'Italia in zic sco siemi da l'um liber che po dir tge ch'el pensa e che po far tge ch'el vul.