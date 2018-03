Acetazolamid

A Pyoengchang hai dà l'emprim cas da doping. Il Giapunais Kei Saito ch'è atlet da shorttrack è vegnì testà positiv sin la substanza Acetazolamid.

En la medischina vegn Acetazolamid duvrà per tractar malsognas sco la nivla verda (Grüner Star). Quai per sbassar la pressiun en ils egls. Er per sbassar la pressiun dal sang sco era la pressiun en il tscharvè vegn duvrà quest med. Uschia cuntegnan divers medicaments questa substanza.

Substanza cunter mal d'autezza

Plinavant vegn Acetazolamid er duvrà per prevegnir al mal d'autezza. Alpinistas ed alpinists che fan turas autalpinas prendan savens quest med per ch'els na survegnian betg mal u sturn sin la tura. Acetazolamid sbassa marcantamain il ristg da survegnir mal d'autezza.

Zuppenta ch'insatgi ha doping el sang

La raschun daco che quest med è in med scumandà e vala sco doping è che Acetazolamid zuppenta en il sang substanzas da doping. Vul dir: Sch'in atlet ha dopà lura po el er prender Acetazolamid e quai fa ch'il doping n'è betg visibel en il sang. E quai è er il problem tar il sportist giapunais. El dementescha dentant las refatschas da doping. Tuttina, l'IOC ha suspendì l'atlet da shorttrack per il gieus olimpics a Pyoenchang.