20 onns noziun «Elchtest»

Sonda, 11.11.2017, 8:40 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 11.11.2017, 8:40, RTR



L'october 1997 ha in magazin d'autos svedais laschà exequir il test da slalom cun il nov «Mercedes A-Klasse». Il test è stà in debachel per Mercedes.

Ils 12 da november 1997 è il medem test vegni exequì tar il «Trabant 601» en Germania. Il «Trabi» – Auto da cult da l'anteriura Republica democratica Tudestga, ha reussì il test cun suveranitad. «Elchtest» – ina noziun naschida dals schurnalists.