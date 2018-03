Martin

Sonda, 11.11.2017, 12:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 11.11.2017, 12:45, RTR



Per ina part dals auditurs cumenza oz a las 11.11 il carnaval. Ma per ils blers resta quest di il di da Sontg Martin u Martegn u Tin.

Co po quel che prenda ses num dal Dieu da guerra roman Mars daventar in sontg popular dal cristianissem? Forsa pertge ch'el è il patrun dals ustiers e dals bavaders? Il fatg ch'el ha taglià permez ses mantè per in murdieu fa anc oz impressiun. Cun ses num vegnan colliadas bleras tradiziuns en Grischun. Ed en Surselva datti mintga onn in'entupada da tut ils Martins, e perfin las Martinas èn bainvisas.