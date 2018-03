La votaziun istorica per il rumantsch

Cuntrasts Discurs ina giada viceversa: Rico Valär è il giast.

Avant 80 onns, la saira dals 20 da favrer 1938, avevan las vischnancas rumantschas laschà strasunar ils zains. In di da plaschair per il mund rumantsch, per la lingua rumantscha: Cun 92 pertschient vuschs aveva il suveran svizzer numnadamain approvà quella dumengia da vulair resguardar il rumantsch sco quarta lingua naziunala. Curt avant che la Segunda Guerra mundiala prorumpia en Europa, era quest resultat in impurtant signal da coesiun e defensiun naziunala. Pertge atgnamain? E tge consequenzas ha gì questa decisiun per l’acceptanza e la promoziun dal rumantsch?

«Cuntrasts» prenda la chaschun per discutar davart la votaziun istorica d’avant 80 onns. Expert en chaussa è Rico Valär, professer designà da rumantsch a l’Universitad da Turitg e normalmain sez il moderatur dals «Cuntrasts Discurs». Questa giada mida Rico Valär dentant la rolla: El è sez giast da la moderatura Anna Serarda Campell.