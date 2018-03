Tgirar correct isegls d'iert per l'enviern

Gievgia, 16.11.2017, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 16.11.2017, 11:15, RTR



Ussa che l'enviern s'avischina èsi temp per far urden cun ils isegls d'iert. Co far quai correct?

Las forschs d'iert han ins dad unscher cun ieli da cuschina. Quai vegn fatg per proteger cunter la ruina. Il medem èsi er cusseglià da far cun ils cuntès dal segapastget. Sch'ins lascha dadora la chanta d'iert, ston ins far attenziun, ch'i na po betg entrar aua en quella.

Tut ils isegls pon ins deponer en la garascha, en tschaler u simplamain en in lieu sitg.