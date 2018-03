Las uras dal furnel n'èn betg punctualas

Mesemna, 7.3.2018, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 7.3.2018, 11:15, RTR



Ha la tia ura dal furnel retard? Lura n'ès ti betg sulet. En tut l'Europa han las uras dal furnel in retard da radund sis minutas.

Grondas reacziuns pervi da questas sis minutas retard n'hai però betg dà, sco il producent da furnels Bosch ha confermà. Ed er ses concurrent, l'Electrolux n'ha betg gì ina situaziun excepziunala.

Telefons pervia da retards tar las uras dal furnel hajan els però adina puspè. Las uras dal furnel na funcziunan betg uschè exact sco las uras da func. Per tradir il temp s'orienteschan ellas vi dals impuls da la frequenza da standard da la rait d'electricitad: 50 hertz. La frequenza da la rait po dentant variar tut tenor quanta electricitad che vegn duvrada. Sch'ins dovra blera electricitad sa sbassa la frequenza, lura van las uras pli plaun ed han retard.

Deficit d'energia

Savens sa regulescha la frequenza però spert ed ins na fa betg stim da las differenzas. Dapi il schaner pon ins dentant betg regular la frequenza sin ils 50 hertz perquai ch'ins ha in deficit d'energia. Las uras van damai sur lung temp pli plaun ed il retard vegn adina pli grond.

Responsabel per il deficit d'energia è tenor il sistem d'energia europeic ENTSO-E in dals producents ch'è crudà or. Tgenin na vulan els però betg tradir. Ins saja vidlonder da schliar il problem ed en il decurs da las proximas emnas avessan las uras svizras ed europeicas puspè d'esser punctualas.



Avair pazienzia

Schliar il problem na pon ins sezza betg. I vala da spetgar fin ch'il problem da la mancanza d'energia vegn schlià. Els conferman dentant ch'els sajan vidlonder e ch'il problem vegnia ad esser schlià en las proximas emnas. Per entant han ins mo la pussaivladad da drizzar l'ura. Infurmaziuns quant grond che l'actual retard è chattan ins sin la pagina d'internet «Swissgrid».