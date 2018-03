Di naziunal da vaccinaziun cunter la grippa

Venderdi, 3.11.2017, 11:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Venderdi, 3.11.2017, 11:15, RTR



Ils trais da november pon ins laschar dar la virola cunter la grippa en diversas praticas da medi sco er apotecas en l'entira Svizra. La virola pon ins far senza preannunzia e per in pretsch reducì.

L'Uffizi federal da sanadad publica cusseglia la vaccinaziun cunzunt a persunas che savessan survegnir cumplicaziuns, en cas ch'els survegnan la grippa. Tar quellas saudan dunnas en speranza, persunas attempadas, persunas cun malsognas cronicas u er pops pigns. Er per tut quels ch'èn savens enturn quellas persunas èsi recumandà da far la virola.

Appel al persunal da sanadad

Cunzunt a persunas che lavuran en il sectur da sanadad appellescha il schef dal departament da sanadad dal Grischun Christian Rathgeb da laschar dar la virola da grippa. Quai betg mo per proteger sasez, mabain era per proteger pazientas e pazients enturn els.

Venderdi ils 3 da november èsi pussaivel da far la vaccinaziun en diversas praticas ed apotecas en l'entira Svizra. Sin la pagina dal collegi da medis da chasa (link sutvart) pon ins guardar tge praticas ed apotecas che fan part da l'acziun da vaccinaziun da l'Uffizi federal da sanadad publica. Quels porschan la virola per in pretsch reducì da 30 francs.