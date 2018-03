Daco datti electrisadas e co evitar quellas

Cler è: Il corp sa chargia cun sa sfruschar vi da differents materials cun ina tensiun electrica (protons ed electrons) e porta uschia fitg bain lelectricitad.

Per cas ch'ins porta chalzers cun ina sola da gumma u er in material artifizial, na po quella tensiun betg cular en la terra. Cura ch'ins tutga en lura ina chaussa da metal u sumegliant survegnan ins ina electrisada.

Mo daco datti las pli bleras electrisadas durant il temp fraid denviern ?

Perquai chi dat durant lenviern in'umiditad da laria pli bassa. Aria sitga na maina betg electricitad, aria bletscha schon. Quai munta: schigl è pli umid en ina stanza u giuadora, sa chargia il corp automaticamain sur laria. Quai na senta il corp dentant betg. Schigl è dentant memia sitg, resta la tensiun en il corp, enfin chins tutga en insatge che maina lelectricitad.

Co po ins evitar da survegnir piztgadas cun dar maun ad insatgi auter?

Quai pon ins far cun adina puspè dar giu la tensiun. Ins po fa quai cun tutgar en in radiatur, pia in stgaudament. Plinavant pon ins metter in apparat che fa pli bletsch laria en ina stanza, uschia chil corp dat giu automaticamain la tensiun sur laria. Sche pussaivel pon ins era desister da resti sintetic e da chalzers cun ina sola da gumma.

Er in grond tema è lelectrisada vi da lauto

Schins vuls evitar electrisadas dir or da lauto, duess ins durant chins metta il pe ord lauto, tutgar en la carossaria cun lentir maun. Uschia sa reparta la tensiun sur l‘entira palma maun, ed ins na senta nagut.