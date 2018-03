Whitney Houston: «I will always love you»

La vusch da la Whitney Houston è ina da las pli marcantas da la scena da musica da rock e pop dals ultims 50 onns. Sia ballada «I will always love you» publitgada l'onn 1992 en il film «Bodyguard», è probablamain la pli marcanta chanzun d'amur insumma. Intensiva, energetica, varianta ed emoziunala. E cler che la mort prematura da Whitney Houston per consequenza da sia dependenza da drogas, ha anc augmentà la valur da la chanzun.