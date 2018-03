Ulla Meinecke: «Die Tänzerin»

Dumengia, 18.2.2018, 10:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Dumengia, 18.2.2018, 10:30, RTR



Il text da la chanzun è in zic diffus. Duas persunas che sgolan tras la notg, sautan en il stemprà, e propi tgi ch'ha gugent in l'auter e tgi betg na vegn betg propi cler. Mo i para propi desser ina chanzun d'amur: «Du wirfst mit Liebe nur so um dich, und immer triffst du mich...» . E quai sur in sound da piano unic.