The Moody Blues: «Nights in white satin»

Ina flauta è la noda-chasa da «Nights in white satin» da Moody Blues. Vitiers vegn ina ghitarra acustica ed in chant lamentond che raquinta d'ina gronda amur durant notgs en vali alv, notgs che giajan maina a fin. «Nights in white satin» è daventada la chanzun per sautar da stretg per in'entira generaziun.