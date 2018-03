The Beatles: «Hey Jude»

Dumengia, 1.10.2017, 10:30



Era sche la chanzun vegn attribuida al duo Lennon/McCartney, scrit ella ha cunzunt Paul McCartney. E quai per il figl da John Lennon, per Julian Lennon. Quel aveva sco ch'i para grondas difficultads da magunar e digerir la separaziun da ses geniturs John Lennon e Cynthia Powell. La chanzun aveva l'entschatta era num «Hey Jules», il surnum da Julian. Per proteger in zic il Julian han Paul McCartney e John Lennon lura midà il num en «Hey Jude».