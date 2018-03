Prince: «Purple Rain»

Ina pitschna persuna, mo in grond musicist cun ina gronda creativitad, cun blera energia, mo er cun in grond ego. Prince ha en sia curta vita furnì varsaquants gronds hits, «Purple Rain» è probabel in da ses pli gronds. Betg mo perquai che Prince desista qua da sias obscenitads ed allusiuns sexualas.