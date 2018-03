Percy Sledge: «When a man loves a woman»

Sonda, 21.10.2017, 10:30 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Sonda, 21.10.2017, 10:30, RTR



Oriundamain aveva la chanzun num «Why did you leave me?» – ina chanzun chantada da Percy Sledge a moda spontana sin in schema da blues tradiziunal. Scrit aveva el ella curt suenter che sia amia aveva ditg ad el ch'ella na veglia betg pli cuntinuar la relaziun cun el. Pli tard, cun elavurar la chanzun, ha el lura midà il num en «When a man loves a woman», ina chanzun ch'è daventada in grond classicher aifer las chanzuns damur.