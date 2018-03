Cindy Lauper: «Time After Time»

Sch'il grond trumbettist Miles Davies sa decida d'interpretar ina chanzun da pop, lura vul quai dir insatge sur da la qualitad cumpositorica da la chanzun. La chanzun «Time After Time» è dentant plitost naschida ord in basegn per ina ulteriura chanzun per in album anc betg finì. Cindy Lauper ed il chantadur dals Hooters Rob Hyman han stgaffì cun «Time After Time» lur capodovra.