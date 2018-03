Cinderella: «Long Cold Winter»

Dumengia, 3.12.2017, 10:30



In lung e fraid enviern vegni a dar. Ils ins, ils turistichers e skiunz speran quai. Auters teman quai. La band Cinderella n'ha betg fatg in spot da reclama cun quest titel. Per els è il «Long cold Winter» plitost la consequenza d'in amur persa: Senza tai vegn l'enviern ad esser fraids e lungs. Ina ballada d'amur classica.