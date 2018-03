Colette Camenisch operescha sains, vaginas ed anc bler dapli

Mardi, 6.2.2018, 9:00

Era sche Colette Camenisch ha lavurà sco chirurga in differentas terras sco per exempel en l’India sa ha ella deditgada dad embellir ses pazients. Saja quai cun far pli grond o pli pitschen il pèz, cun rinfrestgar la fatscha cun decents accents o cun operar vaginas.

Contribuziuns