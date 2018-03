In chor stat a cor a ses dirigent u a sia dirigenta. Ma igl è la variaziun che fa bun tun. Perquai porscha RTR il barat da dirigentAs e chors. Flavia Walder ed il chor maschadà da Sevgein han ristgà l'aventura - La sort ha decidì ch'i va a Turitg.

«BarattaChor» è in'acziun da RTR per promover il barat tranter chors e dirigentAs, sco era il barat tranter ils differents chors. E questa giada era il barat tranter Grischuns e Grischunas da differentas regiuns. La sort ha decidì per il Chor maschadà Grischun Turitg per il «BarattaChor» cun il chor maschadà Sevgein.

Chor maschadà Grischun Turitg

Legenda: Il Chor maschadà grischun Turitg baratta dirigentA cun Sevgein. mad / Chor maschadà Grischun Turitg

En il Chor maschadà Grischun Turitg chantan Grischunas e Grischuns che vivan a Turitg e conturn. Sco amaturs da la chanzun rumantscha chantan els bler rumantsch, e quai sche pussaivel en tut ils idioms, sco quai ch'i scrivan sin lur homepage. , il link avra en ina nova fanestra33 chantaduras e chantadurs èsi che suondan Remo Weishaupt che dirigia il chor. El ha fatg il scolast e suenter studegià musica a la Scol'auta da musica a Turitg. Dapi ch'el ha 18 onns ha el dirigì differents chors. Il Chor maschadà Grischun Turitg dirigia el dapi divers onns.

IL CHOR CHE BARATTA: Chor maschadà Sevgein

Legenda: Il Chor maschadà da Sevgein baratta dirigentA cun Turitg. RTR

Il chor maschadà Sevgein è vegnì fundà il cumenzament dals onns 80. Ma chantà vegniva fingià avant a Sevgein. Actualmain dumbra il chor 30 commembers – 16 chantaduras e 14 chantadurs. Il chor maschadà Sevgein è tant in chor profan sco era in chor da baselgia. Uschia chanta el mintg’onn a pliras festas ecclesiasticas da la plaiv. Quest onn da chant sa prepara il chor sin in concert che ha lieu il matg 2018 e sin la festa da chant chantunala a Chiavenna il zercladur 2018. Flavia Walder (35) è musicista e pedagoga da ritmica. Dapi il 2010 dirigia ella il chor maschadà da Sevgein. Dasperas è ella era la dirigenta dal chor d’uffants Sumvitg e chanta sezza en il Cantus Firmus Surselva.

«BarattaChor» – Co va quai? 1. Chors s'annunzian per far ina prova cun la dirigentA 2. DirigentA tira la sort ord las annunzias inoltradas 3. La dirigentA fa ina prova cun il chor victur e viceversa 4. DirigentA dal chor victur fa l'appel per il proxim «BarattaChor» 5. Da capo



Actualitad mezdi 11:00