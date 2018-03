Curt e concis

Il Chor mischedau Sevgein ha barattà sia dirigenta Flavia Walder cun il Chor maschadà Grischun Turitg e Remo Weishaupt.

Remo Weishaupt ha era barattà ses chor cun Jürg Wasescha ed il Chor masdo Alvra.

Uss tschertga Jürg Wasescha in ulteriur chor e dirigentA per far il proxim barat. S'annunziar pudais fin ils 26 da favrer 2018 cun il formular....

La cumparaziun tranter ils trais dirigents

Chantaduras e chantadurs dal Chor maschadà Grischun Turitg enconuschan ussa tut ils trais dirigents ch'èn sa participads fin ussa tar l'acziun BarattaChor. Uschia pon els far la cumparaziun:

Flavia Walder è restada a las chantaduras ed als chantadurs en memoria sco dunna cun bler umor e bun sentiment per la musica.

Jürg Wasescha han ils da Turitg resentì sco fitg energic. El haja dà in nov svung al chor.

Dentant ha il Chor maschadà Grischun Turitg era puspè giudì da chantar cun «ses» dirigent Remo Weishaupt. El ha gì plaschair dal cumpliment ed ina chantadura è da l'avis ch'il dirigent ed il chor furmian simplamain in «Ensemble».

Maletg 1 / 7 Legenda: Remo Weishaupt tar il chor mischedau Sevgein Remo Weishaupt ed il chor mischedau Sevgein han dà il culp da partenza per «BarattaChor». RTR, Alice Bertogg Maletg 2 / 7 Legenda: Emprender cun observar. Flavia Walder ha fatg notizias durant che Remo Weishaupt ha dirigì ses chor. RTR, Alice Bertogg Maletg 3 / 7 Legenda: Flavia en acziun tar il chor maschadà Grischun Turitg. A Turitg han chantaduras e chantadurs apprezià l'umor ed il bun sentiment per la musica da Flavia Walder. RTR, Alice Bertogg Maletg 4 / 7 Legenda: Profitar da «BarattaChor». Da Flavia prenda Remo Weishaupt il curaschi da chantar direct giu dal fegl e da Jürg ha el emprendì da midar tempo aifer las chanzuns. RTR, Alice Bertogg Maletg 5 / 7 Legenda: Jürg Wasescha a Turitg. Jürg Wasescha ha pudì diriger durant in'emprova il chor maschadà Grischun Turitg. RTR, Alice Bertogg Maletg 6 / 7 Legenda: Remo Weishaupt tar il Cor masdo Alvra. In auter chor, in auter tun. Ma era chantaduras e chantadurs ston sa disar vid il nov tgamun. RTR, Alice Bertogg Maletg 7 / 7 Legenda: Auditur attent. Jürg Wasescha persequitescha precis co ses collega lavura cun il chor. RTR, Alice Bertogg

Pudì profitar in da l'auter

A Sevgein ha Remo Weishaupt emprendì ch'ins po era chantar ina giada ina chanzun direct giu dal fegl cun il chor. E da Jürg Wasescha surprenda el da far differenzas dal ritmus, vul dir, da chantar la medema chanzun cun differents tempi. Era il dirigent dal Chor masdo Alvra ha gia pudì profitar da ses collega che dirigia a Turitg. La didactica da Remo Weishaupt ha impressiunà Jürg Wasescha. El declera bler cun maletgs. Flavia Walder che ha pudì far sulet in barat è da l'avis ch'ins possia be schon profitar cun guardar tiers co in auter dirigent stettia davant il chor.

Il proxim barat datti il mars

Jürg Wasescha e ses Chor masdo Alvra stattan uss a disposiziun per in segund barat. Vus pudais s'annunziar cun il formular fin ils 26 da favrer. Ils proxims barats han lura lieu en il decurs dal mars.

