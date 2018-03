Per quels da Sevgein n’è Remo Weishaupt nagin nunenconuschent. Avant 23 onns ha el frequentà ses praticum en la scola a Sevgein. Trais emnas ha el vivì tar la famiglia da Robert e Simonetta Cadalbert a Sevgein. Gugent èn els sa regurdads dals temps passads. E Remo Weishaupt ha concedì ch’el sunava gia lura pli gugent clavazin che preparar las lecziuns da scola.

La sfida per il dirigent da barat: In nov chor ed ina nova chanzun

Flavia Walder ed il dirigent da barat han organisà al telefon l’emprova da chant e tramess las chanzuns per e-mail in a l’auter. Flavia Walder ha dentant era supplitgà Remo Weishaupt d’emprender ina nova chanzun cun il chor. Questa vuless la dirigenta chantar cun il chor da Nadal.

Cunquai ch’i sa tracta d’ina chanzun polacca ha il dirigent laschà davent il text e trenà sulettamain la melodia cun ils divers registers. Remo Weishaupt ed il Chor maschadà Sevgein n'han gnanc duvrà ina mes’ura per emprender la nova chanzun. Il dirigent è stà surstà da la sveltezza dal chor.

Maletg 1 / 4 Legenda: Chantar sin ina chomma. Forsa vai meglier da chantar be sin ina chomma? Remo Weishaupt experimentescha cun ils bassists. RTR, Alice Bertogg Maletg 2 / 4 Legenda: Flavia Walder observa l'emprova da chant. Attentamain observa Flavia Walder la lavur da Remo Weishaupt cun ses chor. RTR, Alice Bertogg Maletg 3 / 4 Legenda: La surdada da la clav da chant. Flavia Walder ha surdà a Remo Weishaupt la clav da chant da BarattaChor. RTR, Alice Bertogg Maletg 4 / 4 Legenda: Il «cudischet blau» dal chor maschadà Sevgein. Il «cudischet blau» dal Chor maschadà Sevgein cuntegn chanzuns per star da cumpagnia. RTR, Alice Bertogg

Il temp è passà dabot

Al cumenzament hai duvrà in pau temp enfin ch’ils chantadurs e las chantaduras èn sa disads al dirigent ospitant. Dentant èn els stads averts per tut ils exercizis ed èn sa sfadiads da chantar tenor ils exempels da Remo Weishaupt. «Il temp è passà fitg dabot», ha in chantadur dal tenor manegià suenter l’emprova. El ha schizunt fatg la proposta da far dapli da quests barats, lura fissan las emprovas da chant adina uschè variadas. Era per Remo Weishaupt fissi d’avantatg sch’el avess anc in'ulteriura emprova cun il chor da Sevgein. Lura pudess el lavurar anc pli specific vi da tschertas passaschas.

Giavisch da Remo Weishaupt per il proxim barat

Sco proxim surpiglia Flavia Walder per in’emprova la batgetta dal Chor maschadà grischun Turitg. Davart il program da l’emprova ha Weishaupt gia instruì sia collega. Suenter il barat a Sevgein ha il musicist da professiun dentant anc in giavisch a Flavia Walder: El avess gugent ch'ella mussass a ses chor la medema disciplina.

