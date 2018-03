Per la gugga da Sedrun ha la gievgia grassa ina gronda muntada. Gia la damaun a las 6 suna la musica da tschaiver e fa dasdar ils convischins da Sedrun. Il suentermezdi datti in til e la saira vegni lura fatg gronda festa en tenda.

Ils «Vagabunds» sa preschentan

Num: Vagabunds

Motto: Assassin’s Creed

Onn da fundaziun: 1986

Via da fundaziun: Il 1986 han dus amaturs da tschaiver gì l’idea da fundar ina gugga. Cun 18 auters musicants han els lura realisà quell’idea. Natiralmain s’auda era in costum vitiers. Ils da Sedrun han perquai fatg lur emprims costums ord satgs da café. Sin fundament da quels satgs, han els era elegì il num «Vagabunds».

Dirigent: Julian Monn

Commembers: 38

Danunder èn ils musicants: 35 commembers vegnan da Tujetsch ed ils trais ulteriurs da la vischnanca da Sumvitg.

Vegliadetgna media: 22

Toc preferì: «Sierra Madre»

Tschaiver preferì: Gievgia grassa a Sedrun

Tschaivers per onn: Ils «Vagabunds» sa participeschan a circa 7 tschaivers per onn. Duas ulteriuras preschentaziuns han els en las ustarias da Sedrun ed a la «Dretgira nauscha» a Mustér.

Onns decisivs: Avant dus onns ha la gugga da Sedrun gì lur giubileum da 30 onns. Quel han els festivà cun crear in car per il til da tschaiver tut spezial.

Tar ils «Vagabunds» datti in spezial usit, cura ch’ins vegn nov en la musica. L’emprim onn ston ils novizs mintgamai purtar in grond «L» si dies. Cura ch’ins è lura 10 onns commember survegnan ins in «R» enturn culiez. Quel vegn lura era malegià sin fatscha e stat per «Routinier».

Da rock fin rap rumantsch

La musica da tschaiver da Sedrun taidlan musica da Rock fin tar R&B e pop tudestg. Els han dentant era ina chanzun rumantscha da la gruppa da rap da la regiun, las Liricas Analas, en lur playlist.

Ils titels en l'emissiun Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET SELECZIUNÀ DA Rose Tattoo Dropkick Murphys Sebastian Vincenz Clint Eastwood Gorillaz Stephan Vögtli Unter den Wolken Die Toten Hosen Marc Berther I Love It Hilltop Hoods feat. Sia Chiara Degonda Leave A Light On Tom Walker Tatjana Curschellas Worthy Jacob Banks Giulia Berther Paradise Coldplay Joelle Monn Kogong Mark Forster Petra Deplazes Rain The Script Alina Curschellas Hips Don't Lie Shakira feat. Wyclef Jean Livio Decurtins Da bass Liricas Analas Julian Monn Whatever It Takes Imagine Dragons Lorena Marino Secrets OneRepublic Romina Decurtins

RR actualitad 08:00