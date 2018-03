Avant trais onns ha Nicola Kneringer, alias Nickless, procurà per ina partenza fulminanta da sia carriera. Cun l'emprima single «Waiting» è el stà 22 emnas en la parada da hits svizra ed emess gugent tar las staziuns da radio.

La primavaira 2016 è lura cumparì ses disc da debut «Four Years» ch'è rivà sin plazza 4 da la parada (albums). Nickless è lura ì sin turnea ed è stà sin bleras tribunas da festivals per l'entira Svizra enturn. L’onn passà esi stà pli calm, el è sa retratg per cumponer chanzuns novas per ses segund album «Chapters».

Il start è reussì

Quest chapitel nov da sia carriera ha cumenza bain: las chanzuns èn anc adina determinadas da sia vusch e ses sound da ghitarra acustica, però cuntegnan ellas era elements novs tuns da funk sco tar «Groovin‘», da quels da folk tar «Train To Norway» u perfin latins sco tar «Rosemary». E tar ina chanzun dat quai ina bella collavuraziun cun James Gruntz.

Ina part dals tocs ha Nickless registrà tar ses anteriur mentur Thomas Fessler en ils studios 571 a Turitg, auters en chasas prontas per la demoliziun ch’el ha pudì prender a fit. Quel ambient spezial ha procurà che sias chanzuns tunan auter co sin ses emprim disc.

Segir è che Nickless vegn puspè ad avair gronda preschientscha en ils radios sco era sin ils palcs e che sia carriera è per in chapitel pli ritga.

Maletg 1 / 6 Legenda: Nicola Kneringer, alias Nickless Ses segund disc porta il titel «Chapters». Gadget, Joni Hedinger Maletg 2 / 6 Legenda: Nickless ha fatg ina visita al Radio Rumantsch El ha preschenta ses segund disc rtr Maletg 3 / 6 Legenda: Nickless cun ses eprim disc è el riva sin plazza 4 da la parada svizra Gadget, Joni Hedinger Maletg 4 / 6 Legenda: Nickless ha registrà ina part da ses disc en chasas prontas per la demoliziun Gaddge, Joni Hedinger Maletg 5 / 6 Legenda: Nickless ha gia gì success cun ses emprim disc «Four Years» Gadget, Joni Hedinger Maletg 6 / 6 Legenda: Nickless Il giuven musicist preschenta ses segund disc Gadget, Joni Hedinger