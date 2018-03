Il matg 2018 ha la proxima ediziun dal Eurovision Song Contest lieu. Quella giada a Portugal. Era la Svizra è puspè da la partida e tschertga per quai anc la chanzun ed igl interpret per quai eveniment. En in emprim pass ha ina giuria da 20 persunas ord il mund da la musica e da las medias ensemen cun fans dal ESC ed aspectaturs elegì las chanzuns che duaian vegnì preschentadas durant la show. Lura ha la giuria tschertga artists adattai per mintga chanzun.

Ils finalists per igl «Eurovision Song Contest 2018 - la show decisiva»

(Successiun da las preschentaziuns)

Zibbz da Gisikon LU cun «Stones»

Angie Ott da Neuchâtel cun «A thousand times»

Naeman da Turitg cun «Kiss me»

Chiara Dubey da Ronco sopra Ascona TI cun «Secret and lies»

Alejandro Reyes da Lausanne VD cun «Compass»

Vanessa Iraci da Freiburg (D) cun «Redlights»

Las artistas ed ils artists preschentan dumengia ils 4 da favrer live en televisiun lur chanzuns durant la show decisiva a Turitg. Là decidan per ina ils aspectaturs via Televoting e per l'autra ina giuria dal fatg internaziunala tgi che dastga represchentar la Svizra a Portugal durant il «Eurovision Song Contest 2018».