Carlo Caduff ha studegià musica cun la finamira da far musica e na per dar lecziuns. Avant in onn ha il giuven da Sedrun pachetà sia battaria ed è siglì en l’aua fraida da la scena da musica da Berlin. In stil da sunar unic e dira lavur han avert al giuven tuatschin differentas portas en ina scena internaziunala. Durant ses emprim onn a Berlin ha Carlo sunà tar differents acts en il studio e sin tribuna. Plaun plaunet va il siemi en vigur.

RTR Telesguard 17:40